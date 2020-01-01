جونسون: بريطانيا «ستعمل بسرعة» لوقف موجة جديدة من كورونا

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، إن حكومته استعدت لفرض إجراءات العزل الذاتي على الأشخاص العائدين من العديد من الدول الأوروبية إذا ضربت "موجة ثانية" من فيروس كورونا القارة.

ونقلت وكالة أنباء برس أسوسيشن البريطانية عن جونسون قوله خلال زيارة لنوتنجهام "أخشى رؤية مؤشرات على وجود موجة ثانية في دول أخرى، وفي هذه الحالة فإن من واجبنا أن نتصرف بسرعة وبشكل حاسم ".

وطبقت بريطانيا مطلع هذا الأسبوع العزل الذاتي لمدة أسبوعين على المسافرين العائدين من إسبانيا، الأمر الذي كان مفاجئا لعدة آلاف من الأشخاص.

وقالت إسبانيا إن الزيادة في الحالات موجودة بشكل رئيسي في منطقتي كاتالونيا وأراجون.