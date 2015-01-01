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ارتفع المؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل ببورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الثلاثاء.
وزاد نيكي 0.08 في المئة مسجلا 22735.02 نقطة، وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.06 في المئة ليسجل 1575.74 نقطة.