 المؤشر نيكي يرتفع 0.08% في بداية التعامل بطوكيو - بوابة الشروق
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المؤشر نيكي يرتفع 0.08% في بداية التعامل بطوكيو

شاشة إلكترونية تعرض متوسط المؤشر نيكي للأسهم اليابانية خارج مكتب للسمسرة في العاصمة طوكيو يوم 5 أغسطس 2019. تصوير: إيسي كاتو - رويترز.
شاشة إلكترونية تعرض متوسط المؤشر نيكي للأسهم اليابانية خارج مكتب للسمسرة في العاصمة طوكيو يوم 5 أغسطس 2019. تصوير: إيسي كاتو - رويترز.
طوكيو (رويترز)
نشر في: الثلاثاء 28 يوليه 2020 - 3:06 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 28 يوليه 2020 - 3:06 ص

ارتفع المؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل ببورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الثلاثاء.

وزاد نيكي 0.08 في المئة مسجلا 22735.02 نقطة، وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.06 في المئة ليسجل 1575.74 نقطة.


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