فيديو.. الري: جنوب إفريقيا أكدت على ضرورة الوصول لاتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة

الأوقاف: ترديد ما لم يتحقق الإنسان من صدقه هو مشاركة في الكذب والافتراء