الجارديان: عملاق اللحوم البرازيلية متورطة في إزالة غابات الأمازون

كشفت صحيفة الجارديان البريطانية، في تحقيق مشترك نُشر أمس الاثنين، عن أدلة تربط "JBS"، أكبر شركة برازيلية في العالم لتصدير اللحوم، صاحبة لقب عملاق اللحوم، بتورطها في إزالة غابات في الأمازون.

وقالت الصحيفة إنه يبدو أن هناك أدلة جديدة تربط أكبر شركة لحوم في العالم، بالماشية التي توردها من مزرعة في منطقة الأمازون البرازيلية، هذه المزرعة تخضع لعقوبة إزالة الغابات بشكل غير قانوني.

وأضاف التحقيق أن هذه هي المرة الخامسة خلال عام التي تظهر فيها مزاعم تربط الشركة بمزارعين في أمازون لهم علاقة بإزالة الغابات بشكل غير قانوني.

وزعمت شركات لحوم الأبقار البرازيلية مرارًا وتكرارًا أن أكبر تحد لإبعاد إزالة الغابات عن سلاسل التوريد الخاصة بها هو الموردين غير المبشرين، المزارع التي تولد فيها الماشية، أو التي تبيع للمزارع التي يتم فيها تسمين الماشية، والتي يتم بيعها بعد ذلك إلى مزارع أخرى أو مسالخ.

و تقول كل من الشركة وشركات لحوم البقر الرئيسية الأخرى مثل Minerva و Marfrig إنه على الرغم من أنهم يراقبون عن كثب المورديهم المباشرين من المزارع التي تزود المسالخ مباشرة، إلا أنهم لا يستطيعون التأكد من عدم وجود إزالة الغابات في سلسلة التوريد لأنهم لا يمكنهم مراقبة الموردين غير المباشرين.

لكن تحقيقًا مشتركًا قامت به صحيفة ريبورتر برازيل، ومكتب الصحافة الاستقصائية والجارديان، كشف عن صور التقطها سائق شاحنة الشركة البرازيلية العملاقة الصيف الماضي، والتي يبدو أنها تظهر له نقل الماشية من مزرعة إلى أخرى نظيفة والتي قامت بعد ذلك ببيع الماشية إلى الشركة.

وأفاد التحقيق أن ذلك يبدو أنه يشير إلى أن الشركة على اتصال مع مورد غير مباشر واحد على الأقل تم فرض عقوبات عليه بسبب إزالة الغابات.

وفي حين اعترضت الشركة على الادعاءات، تثير الأدلة أسئلة جدية حول مراجعتها لسلسلة التوريد المعقدة الخاصة بها، في وقت يتم فيه تكليف الحكومة البرازيلية بمهمة من قبل المستثمرين الدوليين بشأن زيادة إزالة الغابات والحرائق.

ويُزعم أن الشركة اشترت بالفعل الماشية من الموردين غير المباشرين المرتبطين بالجرائم البيئية وإزالة الغابات والجرائم الأخرى في منطقة الأمازون أربع مرات خلال ما يزيد قليلا عن عام في التحقيقات التي أجرتها صحيفة الجارديان ومكتب الصحافة الاستقصائية وريبورتير برازيل وغرينبيس ومنظمة العفو الدولية.

تم تغريم Da Cunha R2.2m (340.000 جنيه إسترليني) في عام 2012 بسبب إزالة الغابات المطيرة على اليابسة في Aripuanã

وتظهر السجلات التي نشرتها وكالة البيئة البرازيلية إيباما، أن 1،455 هكتارًا من الأراضي الموضوعة تحت الحظر الرسمي الذي يحظر رعي الماشية نتيجة لإزالة الغابات، يُفرض الحظر على المخالفات البيئية ويعمل كعقوبة وتدابير وقائية للسماح باستعادة الأراضي.

ووجد التحقيق أن مزرعة Aripuanã دمرتها حرائق غابات متعددة بين عامي 2018 و 2019 من خلال مجموعات بيانات مرجعية مع خرائط توضح حدود المزرعة، وقد طلبت الصحيفة منها التعليق لكنها لم ترد.

ووفقًا لمنشورات سائق الشاحنة على فيسبوك، في ذلك الوقت كان هو وسائقون آخرون يجمعون الماشية للشركة العملاقة من مزرعة Aripuanã وينقلونها بالشاحنات إلى مزرعة ثانية تديرها Da Cunha ، Fazenda Estrela do Sangue ، على بعد 300 كم جنوبًا.

ولم تخضع مزرعة Sangue للحظر، لذا يُنظر إليها على أنها مورد نظيف بموجب بروتوكولات مصادر الشركة البرازيلية العملاقة.

وتظهر سجلات حركة الماشية أنه منذ يونيو 2018 إلى أغسطس 2019 ، تم إرسال ما لا يقل عن 7000 حيوان من المزرعة الأولى إلى الثانية، وتكشف السجلات المنفصلة أن مزرعة Sangue أرسلت حوالي 7000 رأس من الماشية إلى مجازر JBS في Juína و Juara في Mato Grosso بين نوفمبر 2018 ونوفمبر 2019.

يبدو أن المزيد من الوظائف التي قام بها السائق تظهر له نقل الماشية بالشاحنات بين مزارع مختلفة، بدلا من المزارع إلى المسالخ.

وتم وصف هذه المسارات بين المزارع المتعددة وكذلك المسالخ بأنها "رحلات ثلاثية الأرجل" من قبل المديرين التنفيذيين لـ JBS في المقابلات، ويبدو أنها إجراءات تشغيل قياسية للشركة.

على الرغم من أن البيانات الحكومية يبدو أنها تظهر المزرعة المحددة في وثائق السفر ومن قبل السائق تحت الحظر، فإن شركة JBS البرازيلية تشكك في ذلك.

فعندما طلب الجارديان توضيح تسجيلات الأراضي التابعة لـ Estrela do Aripuanã، وتفاصيل مجموعات الماشية، قال الشركة البرازيلية: "يشير نظامنا إلى أفضل المعلومات المتاحة بناءً على خريطة CAR وهي تعني تسجيل الأراضي الريفية، وذلك جنبا إلى جنب مع الإحداثيات الجغرافية، مقابل بيانات وكالة البيئة الوطنية وفي هذه الحالة بالذات لم يثبت أن مزرعة التجميع تقع داخل أي منطقة محظورة نحن نراجع باستمرار كيفية تفاعل بروتوكولات النظام الخاصة بنا مع معظم البيانات الحديثة المتاحة، ونحن مصممون على تطبيق سياسات الشركة الصارمة كما تم تحديدها لكم".

وأضافوا: "JBS تعمل بشكل وثيق مع الإدارات الحكومية الوطنية والمحلية لتطوير الحلول وتحسينات النظام حول تتبع سلسلة التوريد وأفضل الممارسات الزراعية للقضاء على إزالة الغابات وذكلك يتماشى مع مصالح جميع أصحاب المصلحة في هذا الموضوع".