رئيس تشيلي يجرى تعديلا وزاريا يشمل 6 وزارات من بينها الدفاع والداخلية والخارجية

أجرى رئيس تشيلي سيباستيان بينيرا تعديلا وزاريا، شمل 6 وزارات، بما فيها الدفاع والداخلية والخارجية.

ودعا بينيرا - أثناء أداء الوزراء الجدد القسم، اليوم الثلاثاء، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - الحكومة والائتلاف الحكومي في البرلمان إلى إطلاق مرحلة جديدة للحكومة والبلاد.

يأتي ذلك بعد أن أيد أعضاء عن الائتلاف الحكومي في مجلسي النواب والشيوخ مشروع القانون المثير للجدل حول إصلاح نظام التقاعد الذي قدمته المعارضة.. وكانت الحكومة تعارض مشروع القانون، محذرة من عواقبه الاقتصادية.

تجدر الإشارة إلى أن تشيلي قد شهدت موجة من الاحتجاجات على الأوضاع الاقتصادية في البلاد خلال الفترة بين أكتوبر وديسمبر 2019، ومن المتوقع أن يتأثر اقتصاد البلاد هذا العام بتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.