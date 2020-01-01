أول تعليق من السيسي على أزمة عمارة الشربتلي بالزمالك: لا ضرر ولا ضرار

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللواء كامل الوزير، وزير النقل، بالاهتمام بأزمة «عمارة الشربتلي بالزمالك»، والعمل على حلها في أقرب وقت.

وقال «السيسي»، خلال افتتاح المنطقة الصناعية بالروبيكي، صباح الثلاثاء، «أرجو إننا نعوض الناس، فلا ضرر ولا ضرار، ونعمل المطلوب كله يا كامل لسفارة البحرين وللناس اللي في العمارة».

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح الثلاثاء، افتتاح المنطقة الصناعية بالبروبيكي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، وعدد من المسؤولين وكبار رجال الدولة.