رئيس الوزراء اليمني: نخفف المعاناة الإنسانية والحوثيون يتجهون للعنف

قال رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، إن الأزمة اليمنية لن تحل مع استمرار الدعم الإيراني للحوثيين، معقبًا: «نحن نخفف المعاناة الإنسانية وهم يتجهون للعنف».

وأضاف عبدالملك، خلال لقاء لبرنامج "الحياة اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، أن الوضع مؤسف في اليمن وخاصة مع تفاقم الوضع الإنساني مع أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، مؤكدًا أن الحوثيين يتجهون للحشد إلى الحرب.

وذكر الدور الذي تقوم به الحكومة للتخفيف من الأزمة، قائلًا إن اليمن به نحو أربعة ملايين مواطن نازح داخلي؛ بسبب الأوضاع التي شهدها، خلال السنوات الماضية.

وأكد رئيس الوزراء اليمني أن مصر وموقفها يدعم اليمن بشكل كبير، لافتًا إلى أن مصر لا تمتلك أطماعًا أو مصالح للتدخل في الأزمة الليبية أو اليمنية.