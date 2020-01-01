عضو بالكونجرس يزعم أن النائب العام يساعد على إعادة انتخاب ترامب

اتهم جيري نادلر رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، اليوم الثلاثاء، النائب العام الأمريكي ويليام بار بأنه يعمل من أجل إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ومثل بار أمام اللجنة كجزء من إشراف الكونجرس على وزارة العدل الأمريكية، ومن المفترض أن يكون المدعي العام الأمريكي، على الرغم من تعيينه من قبل الرئيس، حكما محايدا سياسيا للقانون ويعمل كمدير للمنظومة القانونية في البلاد.

ومع ذلك، زعم نادلر أن المدعي العام بار انضم إلى ترامب في 22 يوليو للإعلان عن توسيع عملية "ليجيند"، وهي مبادرة لإنفاذ القانون لمكافحة الجرائم العنيفة في المدن الأمريكية، في محاولة للمساعدة في حملة إعادة انتخاب ترامب.

ودفع بأن العملية لم تكن سوى نسخة معاد تجميعها لمبادرة سابقة لإنفاذ القانون.

ونفى بار هذه المزاعم، بحجة أن جائحة فيروس كوورونا "سحقت" عمليات إنفاذ القانون السابقة، وأن إعلان 22 يوليو كان إعادة تدشين ضرورية فرضتها موجة من الاحتجاجات وتصاعد الجرائم العنيفة بعد وفاة جورج فلويد لدى احتجازه من جانب الشرطة.