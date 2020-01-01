دراسة: غالبية الأطفال في ألمانيا يقرأون بانتظام خلال أوقات الفراغ

كشفت دراسة حديثة، أن غالبية الأطفال في ألمانيا يقرأون أكثر من مرة كل أسبوع خلال أوقات الفراغ.

وأظهرت الدراسة، التي نُشرت نتائجها اليوم الثلاثاء بعنوان "الرصد الإعلامي للأطفال"، أن 77% من الذين الأطفا الذي تتراوح أعمارهم بين 4 و13 عاما يقرأون الكتب أو المجلات أو الكوميكس (القصص المصورة) أو الكتب الإلكترونية أو المجلات.

وبحسب الدراسة، يشاهد 94% من الأطفال عدة مرات في الأسبوع أفلاما أو مسلسلات أو برامج تلفزيونية، بينما يستمع 90% منهم إلى الموسيقى أو برامج إذاعية أو مسلسلات إذاعية أو كتب مسموعة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الدراسة أجرتها شركة "إمديات" لأبحاث السوق بتكليف من عدة مؤسسات إعلامية: "جرونر+يار" و"تسايت للنشر" و"شبيجل للنشر" و"بانيني للنشر" و"إجمونت إهابا ميديا". وهي دراسة تمثل حوالي 7.4 مليون طفل في ألمانيا تتراوح أعمارهم بين 4 و13 عاما.

وقسمت الدراسة الأطفال وفقا لأنواع وسائل الإعلام المستخدمة بين الفئة العمرية من 6 إلى 13 عاما. وشكلت أكبر مجموعة (بنسبة 45%، ما يعادل 2.62 مليون طفل) الذين صنفتهم الدراسة على أنهم "الكلاسيكيون"، والذين يتسمون بالحرص على متابعة برامج الإذاعة والتليفزيون والقراءة الورقية. والأطفال في هذه الفئة يستخدمون القنوات والتطبيقات الرقمية في اتصالاتهم، لكن أقل من المتوسط في كثير من الأحيان.

وتصف الدراسة أصغر مجموعة في التصنيف بـ"مستخدمي خدمات البث"، وهم الفئة العمرية الأكبر، حيث يبلغ متوسط أعمارهم 11 عاما، ويستخدمون على وجه الخصوص خدمات البث والفيديو عبر الإنترنت، حيث يمكنهم أيضا مشاهدة برامج تلفيزيونية. ولا تلعب القراءة دورا كبيرا لدى هذه الفئة.

شملت الدراسة 2511 فردا، وأجريت خلال الفترة من 17 فبراير حتى 4 أبريل الماضي.