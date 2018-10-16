البنك المركزي الأمريكي يمدد برنامج شراء السندات بسبب كورونا

أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادى الأمريكي، "البنك المركزي"، اليوم الثلاثاء، تمديد برنامجه لشراء السندات، والذي كان قد وضعه لمواجهة أزمة كورونا وذلك بسبب استمرار الجائحة.

وأوضح البنك أن البرنامج، الذي كان مقررا أن يستمر حتى نهاية سبتمبر المقبل، سيستمر حتى نهاية العام الحالي، مشيرا إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن توفر الأمان للتخطيط وضمان استمرار توافر البرامج لدعم الانتعاش الاقتصادي.

ومن المنتظر أن يعقد جيروم باول، رئيس البنك المركزي، مؤتمرا صحفيا غدا الأربعاء في أعقاب يومين من المشاورات للجنة سوق المال ويوضح قرارات اللجنة.

وكان المجلس خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى الصفر تقريبا في هذا العام، كما أنه ضاعف مشتريات السندات وأطلق برامج ائتمانية واسعة النطاق من أجل استقرار الأسواق المالية والاقتصاد الحقيقي.

وبحسب خبراء، فإن التدابير التي قررها البنك المركزي في أقصر زمن لمواجهة الأزمة، تعد أكبر من تلك التي اتخذها بعد الأزمة المالية 2008/2009.