من المقرر على كل من تزيد أعمارهم على 40 عامًا البدء في المساهمة في تكلفة الرعاية الصحية والاجتماعية التي سيحصلون عليها في وقت لاحق من الحياة، في ظل خطط جذرية يتم دراستها من قبل وزراء بريطانيا لإنهاء أزمة الرعاية الاجتماعية.

وكشفت صحيفة الجارديان أنه بموجب الخطة، سيتعين على من هم أكثر من 40 عامًا دفع المزيد في الضرائب أو التأمين الوطني، أو إجبارهم على تأمين أنفسهم لسد الفواتير الضخمة للرعاية عندما يكبرون.

وسيتم استخدام الأموال التي تم جمعها بعد ذلك لدفع تكاليف المساعدة التي يحتاجها كبار السن الضعفاء، مثل النظافة وتوفير الملابس وغيرها من الأنشطة، في حال وجودهم في المنزل، أو لتغطية إقامتهم في دار الرعاية.

يتم فحص الخطط من قبل فرقة العمل الجديدة للرعاية الصحية والاجتماعية، بقيادة رئيس الوزارء بوريس جونسون مع وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية.

وقالت مصادر، إن مبدأ تلبية ما يزيد عن الأربعينيات من القرن الماضي لتكلفة إصلاح نظام رعاية المسنين بدأ يظهر كخيار مفضل للحكومة للوفاء بتعهد رئيس الوزراء قبل أكثر من عام بقليل الذي وعد فيه بإصلاح أزمة الرعاية الاجتماعية نهائيا، خلال أول خطاب له بعد توليه المنصب، حسب الجارديان.

ويعتبر مات هانكوك، وزير الصحة والرعاية الاجتماعي ، مدافع قوي عن الخطة، وقد دافع عنها في المناقشات التي استؤنفت مؤخرًا حول مقترحات الحكومة لإصلاح الرعاية الاجتماعية، فيما يقول المسؤولون إن هناك ضرورة ملحة متجددة للتوصل إلى حل.

والنظام الذي يفكر فيه المسئولون هو نسخة معدلة من كيفية تمويل اليابان وألمانيا للرعاية الاجتماعية، وكلاهما يحظى بالإعجاب على نطاق واسع لأنه خلق طريقة مستدامة لتمويل الرعاية الاجتماعية للتعامل مع الاحتياجات المتزايدة التي يجلبها السكان كبار السن.

فمثلا في اليابان يبدأ الجميع في المساهمة بمجرد بلوغهم 40 عامًا، وفي ألمانيا يدفع الجميع شيئًا مقابل هذه التكلفة من الوقت الذي يبدأون فيه العمل، كما يساهم المتقاعدون أيضًا في العملية، وحاليًا فإن 1.5٪ من راتب كل شخص، و1.5٪ أخرى من أصحاب العمل أو صناديق التقاعد ، يتم فرض رسوم عليهم مقابل الرعاية في الحياة اللاحقة.

ويمكن لكبار السن في ألمانيا الذين تم تقييم احتياجاتهم استخدام الأموال لدفع رواتب مقدمي الرعاية لمساعدتهم في المهام الشخصية في المنزل، أو مقابل رسوم رعاية المنزل أو حتى تقديمها للأقارب والأصدقاء لمساعدتهم في الاعتناء بهم.

ومن شأن اعتماد نهج مماثل أن يدع جونسون يقول إنه أنهى الوضع الذي بموجبه يعتبر بعض أصحاب المعاشات، الذين يعتبرون أثرياء جدًا لدرجة أنهم غير مؤهلين للحصول على رعاية ممولة من المجلس المحلي لبيع منازلهم، لدفع تكاليف منزل الرعاية، والتي يمكن أن تتجاوز 1400 جنيه إسترليني في الأسبوع.

وقال أحد المصادر المطلعة على مشاورات الحكومة إن أحدث الأفكار هي أن هناك تفضيلًا لنوع ما من الطراز الياباني حيث إنه بمجرد أن يبلغ الشخص من العمر أكثر من 40 عامًا ، يبدأ في الدفع.

ويبحث المسؤدئولون في الآلية الدقيقة التي سيدفع من خلالها الأفراد الأكثر من 40 عامًا، سواء من خلال ضريبة الرواتب أو التأمين، لكن خبراء الرعاية الاجتماعية حذروا من أن أي نموذج تأمين يجب أن يكون إلزاميا لضمان دفع الناس.

كما يرى النائب المحافظ داميان جرين أن المدفوعات بأكثر من 40 عامًا هي الوسيلة لحل مشكلة التمويل.

ومع ذلك، من المفهوم أن خزانة الدولة لديها شكوك حول التحرك في هذا الاتجاه، وقال المصدر نفسه أنه هناك اختلافات كبيرة في الرأي داخل الحكومة حول هذا الأمر، وهي تخاطر بإثارة غضب جيل كان قد سدد أو ما زال يدفع قروض الطلاب وقد يكون لديه رهن عقاري وتكاليف تربية الأطفال للوفاء بها.