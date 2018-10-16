ارتفع معدل البطالة في إسبانيا، خلال الربع الثاني، ما يشير إلى أن سوق العمل في إسبانيا سوف يشهد تحديات خلال الأشهر المقبلة.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن بيانات الربع الثاني أظهرت أن عدد العاطلين عن العمل ارتفع بواقع 55 ألف شخص ليصل إلى 37ر3 مليون شخص.



وأوضحت البيانات أن معدل البطالة ارتفع من 4ر14% إلى 33ر15%.



وقد ارتفع معدل البطالة بين الشباب بأكثر من ست نقاط ليصل إلى نحو 40%.



وأفادت وكالة "بلومبرج" أنه من المقرر الكشف عن مدى تأثير تفشي فيروس كورونا على اقتصاد إسبانيا الجمعة المقبلة، حيث من المتوقع أن تظهر البيانات انكماش الانتاج بنسبة أكبر من 16% خلال ثلاثة أشهر حتى شهر يونيو الماضي.



وعلى الرغم من إعادة فتح الاقتصاد تدريجيا، ما زال التعافي الهش يواجه عقبات كبيرة. وقد أدى تفشي الفيروس في بعض المناطق لتراجع النشاط الاقتصادي، ومازالت التوقعات تشير إلى تزايد سوء الوضع الاقتصادي وخاصة في قطاع السياحة.



وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد أصدر أوامره بإخضاع من يعودون من إسبانيا للحجر الصحي لمدة 14 يوما، فيما تعد ضربة قوية لقطاع السياحة الإسباني الذي يعتمد بصورة كبيرة على السائحين البريطانيين.



ويشار إلى أن إسبانيا لديها واحد من أعلى معدلات البطالة بين الدول المتقدمة من قبل أزمة فيروس كورونا.



وتوقع البنك المركزي ارتفاع معدل البطالة ليصل إلى 24% هذا العام في أسوأ السيناريوهات، ولا يتوقع الاقتصاديون أن يتراجع إلى أقل من 17% خلال العامين المقبلين على الأقل.



ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة أكبر من 10% هذا العام.