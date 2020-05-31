الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تفرض عقوبات جماعية بمنع مسافرين من الضفة الغربية

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن السلطات الإسرائيلية تفرض عقوبات جماعية بمنع مسافرين فلسطينيين من الضفة الغربية.



وذكرت الوزارة، في بيان صحفي، أن السلطات الإسرائيلية منعت للمرة الثانية على التوالي يوم أمس 11 فلسطينيا من السفر عبر معبر الكرامة (الواصل بين الضفة الغربية والأردن) كانوا في طريقهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية ضمن دفعات العالقين.



وأوضحت الوزارة، أن المنع "جاء تحت ذرائع وحجج واهية منها، أن جوازات سفر بعضهم تم تجديدها حديثا ولم يتم تسجيلها لدى إسرائيل" بعد القرار الفلسطيني الأخير بوقف التنسيق المدني والأمني مع إسرائيل".



وأكدت أن "هذه الإجراءات هي شكل من أشكال العقوبات الجماعية وانتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والعهدين الخاصين بحقوق الإنسان السياسية والاجتماعية والثقافية، ومحاولة لابتزاز الجانب الفلسطيني والضغط عليه للتراجع عن قرار قطع العلاقات مع إسرائيل".



وطالبت الخارجية الفلسطيني الأطراف الدولية بتحمل مسؤولياتها السياسية والقانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي لـ"ردع الاحتلال واجباره على الانصياع للشرعية الدولية وقراراتها".