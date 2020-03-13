بولندا: فشل خطة إعادة هيكلة أكبر مشغل لمناجم الفحم في الاتحاد الأوروبي

تخلت بولندا عن خطتها لإعادة هيكلة شركة "بي جي جي"، أكبر مشغل لمناجم الفحم في الاتحاد الأوروبي، بعد أن رفضت النقابات العمالية خطة إغلاق منجمين وإعادة تنظيم هيكل الأجور وخفض المكافآت، وفقا لوزارة أصول الدولة.



وقال متحدث باسم الوزارة، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم وضع خطة جديدة للشركة المتعثرة التي تسيطر عليها الدولة بواسطة فريق يضم ممثلي الشركة ونقابات العمال وخبراء الصناعة.



وأضاف المتحدث أن "الحكومة ونائب رئيس الوزراء ياتشيك ساسين.. قالا منذ البداية إنه لا يوجد خيار للقيام بمثل هذه العملية المعقدة بدون موافقة النقابات".



وسيتعين على الفريق معالجة الوضع الصعب في "بي جي جي"، حيث أفادت تقارير غير مؤكدة بأن أموال الشركة قد تنفد حاليا وتصبح غير قادرة على دفع أجور الموظفين في شهر سبتمبر.



ووفقا لوكالة الأنباء البولندية، فإن خطة الإصلاح التي تم رفضها تشمل إغلاق منجمين تابعين للشركة، وتعليق إحدى المكافآت السنوية لمدة 3 سنوات، وجعل الأجور أكثر اعتمادا على كفاءة العمل.



وأوضح التقرير أن المنجمين اللذين كان من المفترض أن يتم إغلاقهما يعمل بهما حوالي 7700 شخص، وبشكل إجمالي، يعمل في شركة "بي جي جي" 41 ألف موظف. وهناك حوالي 82 ألف شخص يعملون في قطاع تعدين الفحم في بولندا.