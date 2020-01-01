بكين تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

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قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين يوم الثلاثاء إن بكين سجلت حالتي إصابة بفيروس كورونا يوم الاثنين.
وأضافت اللجنة أن إحدى الحالتين مرتبطة بتفشي المرض في مدينة داليان الساحلية بشمال شرق البلاد.وكانت الحالة الثانية لشخص قادم من الخارج.