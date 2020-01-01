 بكين تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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بكين تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

أشخاص يضعون كمامات يطصفون لإجراء اختبارات الحمض النووي بعد تأكد حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في داليان يوم 26 يوليو 2020. صورة لرويترز.
أشخاص يضعون كمامات يطصفون لإجراء اختبارات الحمض النووي بعد تأكد حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في داليان يوم 26 يوليو 2020. صورة لرويترز.
شنغهاي (رويترز)
نشر في: الثلاثاء 28 يوليه 2020 - 4:31 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 28 يوليه 2020 - 4:31 ص

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين يوم الثلاثاء إن بكين سجلت حالتي إصابة بفيروس كورونا يوم الاثنين.

وأضافت اللجنة أن إحدى الحالتين مرتبطة بتفشي المرض في مدينة داليان الساحلية بشمال شرق البلاد.

وكانت الحالة الثانية لشخص قادم من الخارج.


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