تغريم رجل بـ4500 يورو لمحاولته ابتزاز مصرف دويتشه بنك الألماني

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قضت محكمة الاستئناف في مدينة فرانكفورت الألمانية، اليوم الثلاثاء، بتغريم رجل بـ4500 يورو بسبب محاولته ابتزاز مصرف (دويتشه بنك) الألماني.

كان المتهم المنحدر من العاصمة برلين، قد أرسل خطابا إلكترونيا إلى البنك في نوفمبر الماضي هدد فيه "بتفجير قنبلة" ما لم يحصل على مليون يورو من البنك.

الغريب أن الرجل بعث للبنك اسمه وعنوانه ورقم حسابه الجاري في البنك حتى يتم تحويل المبلغ إليه، وخلال انتظاره دون جدوى لتحويل الأموال، اقتحمت فرقة قوات خاصة تابعة للشرطة الالمانية مقر سكنه.

من جانبه، قال الدفاع إن محاولة الابتزاز هي " نداء استغاثة من رجل مُثْقَل بالأعباء تماما".

ورفضت المحكمة تصنيف الواقعة على أنها "قليلة الخطورة"، وقال القضاة إن موضوع خطابات التهديد الإلكترونية " مسألة شديدة الحضور والحساسية على الصعيد السياسي".

ولا يعد الحكم الصادر اليوم نافذ المفعول بعد.