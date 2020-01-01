نيوزيلندا تعلق اتفاقية تسليم المطلوبين مع هونج كونج

علقت نيوزيلندا اتفاقية تسليم المطلوبين مع هونج كونج، كما ستقوم بتشديد الضوابط على السلع العسكرية المستوردة مع ذلك الإقليم، حسبما أعلن وزير الشؤون الخارجية، وينستون بيترز، اليوم الثلاثاء.

وأضاف بيترز في بيان، أن الدافع وراء تلك القرارات هو اعتماد الصين لقانون الأمن الوطني في هونج كونج.

وتابع: "إن اعتماد الصين لقانون الأمن الوطني الجديد حدّ من مبادئ سيادة القانون وقوض صيغة /بلد واحد ونظامين/ التي تحفظ وضع هونج كونج الفريد من نوعه، كما أن ذلك يتعارض مع التزامات الصين تجاه المجتمع الدولي".

وقال بيترز إن نيوزيلندا لم تعد "تثق" في أن نظام العدالة الجنائية في هونج كونج مستقل بما فيه الكفاية عن الصين.

وكانت بريطانيا واستراليا وكندا قد علقت اتفاقيات تسليم المطلوبين مع هونج كونج وسط مخاوف مماثلة بشأن فرض الحزب الشيوعي الصيني الحاكم قانون الأمن الوطني.

وقال بيترز إن تصدير السلع الحساسة من نيوزيلندا إلى هونج كونج سيخضع لتدقيق مختلف.

وأوضح: "من الآن فصاعدا ، سنتعامل مع السلع العسكرية وتلك ذات الاستخدام المزدوج وصادرات التكنولوجيا إلى هونج كونج بنفس الطريقة التي نتعامل بها مع هذه الصادرات إلى الصين".

وقال بيترز إن مراجعة نيوزيلندا لعلاقتها الشاملة مع هونج كونج مستمرة، مضيفا: "لا تزال نيوزيلندا تشعر بقلق عميق إزاء فرض هذا القانون ، وسنواصل مراقبة الوضع في هونج كونج مع تطبيق هذا القانون".