الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية ينعي «طبيب الغلابة»

نعى المستشار محمد عبد السلام، الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، طبيب الغلابة د. محمد المشالي، والذي توفي اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 76 عامًا.

وقال عبد السلام ، في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "رحم الله الدكتور محمدالمشالي، الذي تجسدت فيه الإنسانية بكل معانيها، فقد كرس حياته وعلمه وجهده من أجل الفقراء، ليثبت أن جهد فرد واحد، إذا أخلص وصدق يمكن أن يصنع الكثير لإنسانيته".

وأضاف الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية: "رحمه الله وعزاؤنا لأسرته ولآلاف الفقراء الذين سيفتقدونه بعد الآن".

كان الدكتور محمد مشالي، والمعروف بـ"طبيب الغلابة"، قد توفي صباح اليوم، بعد رحلة عطاء استمرت لسنوات طويلة في خدمة المرضى والفقراء، فكان نموذجًا إنسانيًا يحتذى به في البذل والعطاء ومساعدة الآخرين.