انتهاء المدة المحددة لقبول طلبات التصالح بجنوب سيناء منتصف أغسطس

أعلن المهندس مدحت صلاح، وكيل وزارة الاسكان بمحافظة جنوب سيناء، قرب انتهاء المدة المحددة لقبول طلبات التصالح للقانون رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، والتعليمات الواردة بشأن قيام مقدمي طلبات التصالح بسداد 25% من قيمة المخالفات كإثبات جدية للتصالح حتى يوم 15 أغسطس المقبل.

وأضاف صلاح، في تصريح له اليوم الثلاثاء، أنه بتاريخ 30 سبتمبر المقبل ستكون نهاية المدة المحددة لقبول طلبات التصالح طبقًا للقانون 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون 1 لسنة 2020، وبتاريخ 26 يوليو الجاري، وإلزام مقدمي طلبات التصالح بسداد 25 %، من قيمة المخالفات كإثبات جدية للتصالح.

وأهاب أصحاب العقارات بالمحافظة من جميع ملاك المباني من مباني سياحية وتجارية وسكنية ومحلات ومباني حرفية، نحو قرب انتهاء المدة المحددة بالقانون 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، والخاص بالتصالح وتقنين الأوضاع لمخالفات البناء سرعة التقدم للتصالح على مخالفات البناء للقانون المذكور قبل انتهاء المدة المحددة.

وطالب وكيل وزارة الإسكان بجنوب سيناء، مقدمي طلبات التصالح بسداد 25% من قيمة المخالفات، كإثبات جدية في موعد أقصاه 15 يومًا وإلا سيجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين من خلال كل مدينة.