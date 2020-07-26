الكتابة على الجدران وسيلة العشاق لإعلان حبهم في كردستان ذات الطبيعة المحافظة

"أضرم نيرون النيران في روما وأضرمت نرمين النيران في قلبي"، كانت تلك إحدى الاعترافات مكتوبة باللغتين العربية والكردية بالأحمر والأزرق على أحد جدران شوارع أربيل الكردستانية كوسيلة للتعبير عن الحب في مجتمع متمسك بالتقاليد.
وبحسب "فرانس 24" فإن أغلبية الرسائل التي تُكتب على جدران الشوارع وعلى الجسور لا تحوي أسماء المعنيين بها صراحة نظرا لصعوبة فعل ذلك، ولكن يتم بدلا من ذلك كتابة الحروف الأولى لاسم الشخص المعني مثل الرسالة التي كتب عليها "م&م=حياة".
ويقوم الشباب بتزيين أغلب الرسائل الجدارية بالزهور والقلوب لإضفاء اللمحة المناسبة لمحتوى الرسالة.
واتخذت بعض الرسائل الرومنسية طابعا سياسيا كتلك التي شبه بها أحد العشاق محبوبته بمدينة كوباني السورية التي شهدت معارك طاحنة بين القوات الكردية وتنظيم داعش منذ سنوات.
ويذكر أن منطقة كردستان رغم كونها أكثر انفتاحا من بقية المجتمع العراقي إلا إنها لا تزال تعاني من تهميش المرأة وانتشار ظاهرتي الزواج الإجباري للفتيات وختان الإناث.
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