وزارة العمل: إجمالي عدد العاطلين عن العمل في فرنسا يهبط في يونيو

أظهرت بيانات من وزارة العمل يوم الاثنين أن فرنسا شهدت أكبر هبوط شهري على الإطلاق في إجمالي عدد العاطلين الشهر الماضي مع عثور بعض الباحثين عن وظائف على عمل لبعض الوقت.

وقالت الوزارة إن عدد الأشخاص المسجلين لدى وكالات التوظيف الحكومية على أنهم خارج العمل هبط بمقدار 204 آلاف و700 في يونيو حزيران، وهو أكبر هبوط شهري مسجل، إلى أربعة ملايين و220 ألف و900 .

وكان اجمالي عدد العاطلين في فرنسا قد قفز إلى مستوى قياسي عند أربعة ملايين و575 ألف و500 في أبريل نيسان مع توقف التوظيف أثناء إجراءات العزل العام التي فرضتها الحكومة في منتصف مارس آذار. وظلت معظم القيود سارية حتى الحادي عشر من مايو أيار.

وأظهر البيانات أنه باستخدام التعريف الأوسع، فإن عدد الأشخاص الباحثين عن عمل واصل الارتفاع في يونيو حزيران ليصل إلى مستوى قياسي عند ستة ملايين و156 ألف و900 حتى مع عودة التوظيف إلى مستويات ما قبل الأزمة.