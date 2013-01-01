السيسي: لو كنا ظالمين أو معتدين مكنش ربنا وفقنا

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري بالتحلي بالهدوء فيما يتعلق بأزمة سد النهضة، قائلًا: «افتكروا 30 يونيو 2013 و2014 و2015 و2016، وشوفوا مصر كانت عاملة إزاي، لكن بفضل الله وبوعيكم عدينا ده كله».

وأضاف «السيسي»، خلال افتتاح المنطقة الصناعية بالروبيكي، صباح الثلاثاء، «قيم الشرف والإخلاص لازم يتكتب لها النجاح، شوفوا في 30 يونيو الدنيا كانت عاملة إزاي، وبعدين لو كنا ظالمين أو معتدين مكنش ربنا وفقنا»، على حد تعبيرها.

وأوضح «التوفيق هي الجائزة اللي ربنا هيدهالنا بعد العمل والمصابرة والجد».

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح الثلاثاء، افتتاح المنطقة الصناعية بالبروبيكي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، وعدد من المسؤولين وكبار رجال الدولة.