رئيس الوزراء اليمني: مدبولي سيترك بصمة كبيرة بالدولة المصرية

قال رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، إن لقاءه بالرئيس عبدالفتاح السيسي كانت تجربة وفرصة رائعة، مؤكدًا استعداد كل أجهزة الدولة المصرية للمساعدة في كل المجالات مع اليمن.

وأضاف «عبدالملك» خلال لقاء لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء الثلاثاء، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سيترك علامة مهمة في تطوير الدولة المصرية، مشيرًا إلى أنه سيترك بصمة كبيرة بالدولة.

ولفت إلى أن الأفكار التي قدمتها الحكومة الحالية كالتحول الرقمي ستحدث فارقًا ما بين الحكومات المصرية المتعاقبة، متابعًا: «الفريق وكيف يعمل مع بعضه البعض بتوجيه الرئيس حقق أمورًا قياسية».

وأشار رئيس الوزراء اليمني إلى أن المدن الجديدة كالعاصمة الإدارية والعملين والمنصورة خلقت فرص عمل لـ2.5 مليون نسمة، مضيفًا: «قطاع البنوك المصري قوي، ولا يوجد ترحيل للمشكلات بل هناك علاج لها.. مصر تستحق أكثر ما هو ذلك، ونرى استقطابًا لأهم الكفاءات».