السفير الإثيوبى فى موسكو: نشوب نزاع عسكرى بين إثيوبيا ومصر غير واقعى

صرح السفير الإثيوبى فى موسكو، أليمايهو تيجينو أرغاو، أمس، أن «نشوب نزاع عسكرى بين إثيوبيا ومصر بسبب الخلافات حول بناء سد النهضة الإثيوبى الكبير أمر غير واقعى».

وقال أرغاو، فى تصريحات لوكالة «سبوتنيك» الروسية ردا على احتمال حدوث نزاع عسكرى حقيقى فى المنطقة بسبب التوتر فى مفاوضات سد النهضة: «لا. جوابى لا».

وأضاف الدبلوماسى الإثيوبى: «الآن هناك مفاوضات ثلاثية بشأن السد تجرى تحت رعاية الاتحاد الأفريقى، وزعتقد أن جميع المشكلات ستحل قريبا جدا. سد النهضة الإثيوبى الكبير ليس سببا فى الصراع. السد منشأة ثمينة للمنطقة. إنه مصدر للتعاون، وليس للصراع»، مشيرا إلى أن «قيام مصر بطلب تدخل مجلس الأمن الدولى فى المفاوضات الثلاثية بشأن السد يعد أمرا لا معنى له ولا جدوى منه»، على حد قوله.

وتابع: «بناء السد قضية تنمية، وليست قضية أمنية، وهى قضية إثيوبية، وقضية إقليمية. وستعود بالفائدة على إفريقيا وعلى إثيوبيا. ولا يناقش مجلس الأمن هذه القضايا".