ماجي مرجان: كان محبا للبهجة والحياة.. لم يتدخل في عملي إلا لو أخذت رأيه



في 26 يوليو يتذكر جمهور السينما اسم هام في تاريخها، صنع لها مجموعة من الأفلام التي عبرت عن شخصيات ومشاعر وقصص من الشارع المصري، فهو المخرج محمد خان، الذي ترك لجمهوره حوالي 25 فيلم سينمائي.

لم يكن شغف خان بالسينما قليل فهو يعشقها، سواء كان مخرجاً أو ممثلاً، فالتمثيل كان أحد أحلامه المحببة إليه، وعبر عن ذلك في أكثر من لقاء تلفزيوني، وقد شارك خان بمشاهد قصيرة في أعمال مثل "بيبو وبشير" في دور والد بيبو، و"ملك وكتابة" و"واحدة بواحدة"، وظهر فيها بشخصيته الحقيقية كمخرج.

ولكن في هذه السطور نتعرف على شخصية قدمها خان في فيلم من بطولته مع الفنانة أمينة خليل، حيث جاءت الفرصة ليجسد دور ذي مساحة كبيرة في فيلم "عشم"، تحديداً في قصة "المنور" أحد قصص الفيلم، والذي كان من تأليف وإخراج ماجي مرجان.

- صدفة فلقاء.. بداية "المنور"

الصدفة لعبت دورها في اللقاء الأول بين ماجي وخان، صدفة جعلته جزء من فيلمها، وتروي ماجي لـ"الشروق" تفاصيل المقابلة وكيف وافق على المشاركة بدور عادل في فيلم "المنور".

فتقول ماجي: " قابلت الأستاذ خان بالصدفة أثناء تصويره لفيلم بيبو وبشير من إخراج مريم أبو عوف، كنت رايحة التصوير علشان أقابل الأستاذة سلوى محمد علي، نادين وحسن ولاده كانوا زمايلي في الجامعة وبعدها في مجال الفن، لكني عمري ما كنت اتعرفت عليه غير يوميها".

وتابعت حديثها عنه: "قعدنا نتكلم وحكيتله على فيلمي عشم، والمنور جزء منه، وقالي ممكن أمثل معاكي لو عايزة حد في سني، كانت حاجة فوق أحلامي وتوقعاتي، لكنه هو اللي عرض عليا، وبالنسبالي فرصة كبيرة أوي، أخدت نمرته وتواصلت معاه وبعتله السيناريو ووافق".

- خان مصدر البهجة

كانت ابتسامته وضحكته سابقة لحديثه في كثير من حواراته التليفزيونية التي رأيناها، وربما كانت صدفة أن تكون شخصية خان مشابهة لشخصية عادل في الفيلم.

وتروي ماجي عن شخصيته داخل موقع التصوير قائلة: "خان كان شخص محب للحياة وللبهجة، خفيف الظل ومشجع، شخصيته كانت قريبة جداً من شخصية عادل في فيلم عشم، وكان وجوده مصدر دعم وثقة لي كمخرجة في أول فيلم طويل كنت باعمله".

مخرج كبير في "لوكيشن" تصوير لمخرجة في تجربتها الأولى لفيلم طويل، ربما تتوقع أنه سوف يملي شروطه أو ربما يحاول توجيه المخرجة أو يغمرها بتعليقات متفرقة هنا وهناك في كل مشهد، ولكن ذلك لم يحدث.

فتقول ماجي: " لم يتدخل وقت التصوير إلا لو أخذت رأيه، وكان شخص يحاول تسهيل الأمور لا تعقيدها، وشاهد أول نسخة من مونتاج الفيلم وعبر عن رأيه فيها، وقال لي بعض النصائح بخصوص تغيير ريتم بعض المشاهد في المونتاج".

- شغف تواضع الكبار

وتحكي ماجي عن شخصيته في الكواليس وطريقته مع من حوله وأكثر المواقف التي تتذكرها مع خان في هذا الفيلم، وتقول: "أنا بفتكر قد إيه هو كان شغفه صنع الأفلام، وكانت روحه شابه، كان عايز يعمل أفلام أكثر، وأكثر شيء أتذكره إنه كان شخص محفز على الشغل، دائماً يقول عندما ننتهي من مشهد يللا نيكست NEXT.... إيه اللي جاي؟ يلللا".

وأكملت: "استمتعت جداً بكلامه عن بداية رحلته وأفلامه الأولى، خصوصاً موعد على العشاء مع الفنانة سعاد حسني، وكان يوجد في مكتبته لوحة فنية كان قد استخدمها في ديكور الفيلم".

أما عن زملاءه في الاستوديو فتتذكر ماجي ما كان يقوله للفنانة أمينة خليل: "كان يقول لأمينة في الفيلم نحاول مرة واثنين وثلاثة وإن مانفعش...إيه يعني؟".

كلماتها عنه كانت ممتلئة بالمحبة لروحه، الذي رحل عنا ولا زال زملاءه وتلامذته وكل من إلتقاه في الغالب يحبه، واختتمت حديثها قائلة: "خان كان فنان يمليء المكان بهجة وقوة، لم يكن شخصا ضعيفا أبداَ، بل مثابر ومرح، كانت هذه الأمور التي علقت في ذهني عنه، ودائماً أشعر بالشرف أني عملت معه وعرفته عن قرب".

وقصة فيلم "عشم" تدور أحداثها على خلفية الاضطرابات خلال فترة ما قبل ثورة 25 يناير 2011 عارضًا قصص لست علاقات تعبر عن الطموح والسعادة وخيبات الأمل، ويجمع بينهم عشم بائع متجول، معبرًا عن قمة تفاؤله حول المستقبل.

وقصة "المنور" هي جزء من الفيلم وتدور أحداثها عن زوجة شابة وزوجها، وجارهم عادل الذي جسد شخصيته الراحل محمد خان، وهو رجل محب للحياة يروي الورود في شرفة المنور كل يوم، وتشاهده نادين، ويتحدثان معاً ويكون مصدر الطاقة الإيجابية في حياتها، فهي تسعى لأن تكون أم وتتلقى ضغوطاً مختلفة من أمها.