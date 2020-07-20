تعرضت النمسا، اليوم الثلاثاء، إلى موجة شديدة من الطقس الحار غير المعتاد فى البلاد وتجاوزت درجة الحرارة 36 درجة مئوية وهو أعلى مستوى يسجله الطقس العام الحالي، بالإضافة إلى ارتفاع كبير في نسبة رطوبة الطقس.

وقالت مصادر إعلامية إن النمساويين وجدوا صعوبة في الحصول على مكان فى الشواطىء وحمامات السباحة بسبب الإجراءات الصحية الخاصة بمكافحة وباء كورونا والتى تفرض مسافات متباعدة على الشواطئ.

وأشارت المصادر إلى طوابير الانتظار أمام حمامات السباحة امتدت لمئات الأمتار بعدما امتنعت إدارات الشواطىء والحمامات عن استقبال الأعداد الوافدة بسبب قواعد كورونا.