دراسة: ربع سكان ألمانيا من أصول مهاجرة

أظهرت أرقام مكتب الإحصاء في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من ربع سكان ألمانيا من أصول مهاجرة ، بزيادة أكثر من 2 بالمئة عن العام الماضي.

وقال مكتب الإحصاء الاتحادي إن حوالي 2ر21 مليون مقيم في ألمانيا هم مهاجرون أو منحدرون من مهاجرين، أي ما يعادل 26 بالمئة من إجمالي السكان.

وارتفع الرقم بنسبة 1ر2 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، وهي أبطأ زيادة منذ عام 2011.

ومن بين هؤلاء 65 بالمئة من دول أوروبية أخرى.

يشار إلى أن حوالي 52 بالمئة كانوا يحملون الجنسية الألمانية في عام 2019، نصفهم تقريبا منذ الولادة.

ومن أصل 1ر10 مليون أجنبي، 85 بالمئة كانوا مهاجرين إلى ألمانيا. والبقية أبناء مهاجرين.

ويصنف المكتب الاتحادي أي شخص يولد بدون جنسية ألمانية أو أن أحد الوالدين على الأقل بدونها ، على أنه من أصول مهاجرة.