استطلاعان: أغلب الإندونيسيين يرغبون في تأجيل الانتخابات الإقليمية بسبب كورونا

كشف استطلاعان حديثان للرأي نشرت نتائجهما اليوم الثلاثاء، أن أغلب الإندونيسيين يختلفون مع قرار الحكومة بشأن إجراء الانتخابات الإقليمية المتزامنة لعام 2020، في التاسع من ديسمبر المقبل، حيث أن هناك شكوكا مازالت قائمة حول التوقيت الذي سينتهي فيه وباء كورونا.

وأفادت صحيفة "جاكرتا بوست" الاندونيسية اليوم الثلاثاء بأن شركة "إنديكيتور بوليتيك إندونيسيا" لاستطلاعات الرأي، والتي تتخذ من جاكرتا مقرا لها، أجرت مقابلات مع 1200 شخص في أنحاء إندونيسيا، خلال الفترة من 13 وحتى 16 من تموز/يوليو، بشأن ما إذا كان يتعين إجراء الانتخابات خلال فترة تفشي الجائحة.

وأعرب 1ر63 بالمئة ممن شاركوا في الاستطلاعين عن رغبتهم في تأجيل الانتخابات المقررة في نهاية العام، بينما قال 3ر34 بالمئة إن الانتخابات يجب أن تتم في موعدها المحدد.

ولم يقدم 2.6 بالمئة من المشاركين المتبقيين إجابات.

وكانت سكرتارية مجلس الوزراء الإندونيسي أعلنت في أيار/مايو الماضي تأجيل إجراء الانتخابات الإقليمية التي كانت مقررة في أيلول/سبتمبر المقبل إلى كانون أول/ديسمبر المقبل بسبب فيروس كورونا.

وقالت السكرتارية إن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو وقع مرسوما طارئا بشأن تأجيل الانتخابات التي سوف تشهد انتخاب تسعة حكام و 37 عمدة و 224 رئيس منطقة.