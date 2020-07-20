لبنان: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 4023

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، إلى 4023 بعد تسجيل 141 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي، حول مستجدات فيروس "كورونا" أنه تم خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة تسجيل 141 إصابة جديدة بفيروس كورونا، 133 منها من بين المقيمين و8 من بين الوافدين اللبنانيين، ما يرفع عدد الإصابات إلى 4023 إصابة منذ 21 فبراير الماضي.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 54 منذ 21 فيراير الماضي.

وبلغ عدد الحالات الحرجة 33 حالة، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الإعلام المخصص لمتابعة أخبار فيروس "كورونا"، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 1710 .

وقال رئيس الحكومة حسان دياب خلال جلسة للمجلس الأعلى للدفاع عقدت اليوم الثلاثاء في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون" قررنا إقفال البلد جزئياً اعتباراً من اليوم، وكلياً اعتباراً من يوم الخميس ولمدة 5 أيام تنتهي مساء الاثنين المقبل، وسوف نفتح البلد يومين، الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل، ونعود لنقفل خمسة أيام مجدداً من الخميس إلى الاثنين. ثم سنجري مراجعة وتقييم ونقرّر ما هي الإجراءات في ضوء ذلك".