المرصد السوري: انفجار قوي في مدينة «رأس العين» الخاضعة للقوات التركية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء الثلاثاء، بسماع دوى انفجار عنيف في مدينة رأس العين الخاضعة لنفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها، نتيجة دراجة نارية مفخخة قرب المشفى الوطني في المدينة، ما أسفر عن وقوع إصابات وأضرار مادية في موقع الانفجار.

وأضاف المرصد السوري لحقوق الإنسان، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، مساء الثلاثاء، أن «القوات التركية والفصائل الموالية لها كثفت من دورياتها الأمنية، أمس، في مدينة رأس العين بعد انفجار دراجة نارية مفخخة أمس، حيث تسبب بمقتل وجرح 27 على الأقل، بالقرب من مركز الأعلاف في المدينة».