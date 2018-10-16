دراسة: تراجع تفضيل الشابات لحبوب منع الحمل في ألمانيا

كشفت دراسة حديثة، عن تراجع عدد النساء الشابات اللاتي يستخدمن حبوب منع الحمل في ألمانيا.

وجاء في الدراسة التي أجراها المعهد العلمي التابع للصندوق الإقليمي للتأمين الصحي (إيه أو كيه) في ألمانيا أنه تم وصف حبوب منع الحمل لـ 31 بالمئة من الفتيات والسيدات الشابات المؤمن عليهن قانونا خلال العام الماضي، فيما كانت 46 بالمئة من النساء يعتمدن على هذه الحبوب كوسائل لمنع الحمل في عام 2010، بحسب البيانات.

وقالت أيكه أيمرس، الطبيبة لدى الرابطة الاتحادية لصندوق التأمين الصحي (إيه أو كيه): "قد يرتبط ذلك بزيادة الوعي بأن حبوب منع الحمل ليست مستحضرا طبيا لنمط حياتي، ولكنها يمكن أن تؤثر على التوازن الهرموني، وقد يكون لها أثار جانبية أيضا".

ويشمل هذا التقييم الفتيات والنساء الشابات المؤمن عليهن اللاتي تتراوح أعمارهن ما بين 20 و22 عاما ويخضعن للتأمين الصحي.

يشار إلى أن حبوب منع الحمل ظهرت منذ 60 عاما، وظهرت في البداية في الولايات المتحدة الأمريكية، وبعدها بعام في ألمانيا.