مستشار الرئيس لشؤون الصحة: يجب التمسك بالإجراءات الاحترازية ليستمر انخفاض إصابات كورونا

تاج الدين: سيتم توفير مليارات من جرعات لقاح كورونا عالميا بحلول 2021

شدد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، على ضرورة الاستمرار في الحذر والترقب وارتداء الكمامات إضافة إلى منع التكدس، حتى تمر المرحلة الحالية بسلام، بحسب قوله.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «Mbc مصر»، مساء الثلاثاء: «لابد من الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية، حتى نستمر في انخفاض أعداد حالات الإصابة والوفيات بكورونا»، مشيرًا إلى أن خطر الفيروس أصبح أقل لكنه لم يختفي.

وذكر أن هناك نتائج مبشرة لتجارب عدة لقاحات ضد كورونا في عدة دول، قائلًا إنه سيتم توفير مليارات من الجرعات عالميًا بحلول 2021.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن يكون لقاح كورونا سنويًا؛ لأن التركيب الجيني للفيروس من الممكن أن يتحور.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن تسجيل 420 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 92 ألفًا و482 في البلاد.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 46 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وارتفاع عدد حالات الشفاء؛ ليصبح 34 ألفًا و838 متعافيًا.