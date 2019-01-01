أشاد اللواء مصطفى أمين، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بالمنطقة الصناعية بالروبيكي التي يتم افتتاحها اليوم.

وقال «أمين»، في كلمته خلال افتتاح المنطقة الصناعية بالروبيكي، صباح الثلاثاء، إن هذه المنطقة الصناعية تم إقامتها بتوفيق من الله، وبدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتعاون مع عدد كبير من الجهات والوزارات.

وأضاف أن «المنطقة الصناعية بالروبيكي تضم سبعة مصانع، وأتاحت حتى الآن أكثر من 1350 فرصة عمل مباشرة».

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح الثلاثاء، افتتاح المنطقة الصناعية بالبروبيكي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، وعدد من المسؤولين وكبار رجال الدولة.