تقدم 17 موظفًا لشغل منصب عليا بالإدارة التعليمية في العريش

عقدت لجنة القيادات بمحافظة شمال سيناء، اجتماعًا برئاسة اللواء هشام الخولي نائب المحافظ؛ لاختيار المتقدمين لشغل وظيفتي مدير إدارة العريش التعليمة ومدير إدارة التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم.

وأكد اللواء هشام الخولي نائب المحافظ، أنه تقدم لوظيفة مدير إدارة العريش التعليمية 17 شخصًا، وتقدم لوظيفة مدير إدارة التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم 4 أشخاص، حيث أن اللجنة قد التقت بجميع المتقدمين، وجاري تقييمهم لاختيار الأنسب منهم للمنصبين، وفقًا للقانون المنظم لذلك.

أضاف الخولي، أن اللجنة برئاسة نائب المحافظ وعضوية كل من العميد أسامه الغندور سكرتير عام المحافظة، والمستشار صبري الشوادفي المستشار القانوني للمحافظة، وحمزة رضوان وكيل مديرية التربية والتعليم واحمد منصور مدير مديرية التنظيم والإدارة والدكتور محمد المرادني والدكتور علاء السيد، الأستاذين بجامعة العريش.

بدوره، أكد العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، أنه سبق عقد اختبار إلكتروني للمتقدمين لشغل الوظيفتين بمركز علوم الحاسب الآلي بالعريش، مشيرًا إلى قيام أعضاء اللجنة بتقييم المتقدمين لشغل الوظيفتين لاختيار الأنسب منهم للمنصبين.

أضاف الغندور، أن للجنة عقدت في قاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، وبأمانة فنية من كل من حسن بسيوني، مدير الموارد البشرية بديوان عام المحافظة وجمال هيكل مديرية التنظيم والادارة وعبد المعز محمد، مدير الموازنة بادارة الموارد البشرية بالديوان العام.