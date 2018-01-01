كينيا تمد حظر التجول ولا تفرض إغلاقا بعد تصاعد الفيروس التاجي

أعلن الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، الاثنين، حظرا للتجوال لمدة 30 يوما إضافية، ولكن بدون إغلاق، في إطار إجراءات جديدة لوضع حد للأعداد المتزايدة من حالات الإصابة بفيروس كورونا في الدولة الواقعة بشرق إفريقيا.

وسادت تكهنات بأنه سيفرض إغلاقا تاما بعد تسجيل 960 حالة جديدة أمس الأحد، وهو أكبر عدد يومي حتى الآن.

وتأتي القوانين المعدلة بعد 21 يوما من تخفيف الرئيس للقيود، وهي خطوة شهدت رفع حظر جزئي على مدينتين من أكبر مدن البلاد، نيروبي ومومباسا.

وأعلن كينياتا في خطاب تليفزيوني للأمة "قلت إنني لن أتردد في إعادة التصعيد مرة أخرى إذا انتشر السلوك المتهور"، مضيفا أن المواطنين بحاجة إلى التعامل مع الوباء بجدية أكبر.

وسيتم تمديد حظر التجول الليلي من الساعة 9 مساء إلى الساعة 4 صباحا لمدة 30 يوما إضافية ولن يتم بيع الكحول في المطاعم.