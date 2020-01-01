 فنزويلا تحتج على نهب قنصليتها في العاصمة الكولومبية - بوابة الشروق
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فنزويلا تحتج على نهب قنصليتها في العاصمة الكولومبية

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 28 يوليه 2020 - 11:48 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 يوليه 2020 - 11:48 م

شكت فنزويلا، اليوم الثلاثاء، لكولومبيا من نهب قنصليتها في بوجوتا وقد تم إغلاق القنصلية بعد أن قطعت كاراكاس العلاقات الدبلوماسية مع جارتها في فبراير 2019.

وأظهرت الصور التي نشرتها صحيفة "إل تيمبو" أثاثا محطما وزجاجا مهشما وأوراقا ملقاة على الأرض ونفايات متناثرة داخل القنصلية، التي تردد أن غرباء دخلوها.

وقالت الحكومة في بيان نشره وزير الخارجية خورخي أرييزا عبر موقع تويتر إن فنزويلا ستحمل كولومبيا مسؤولية "فقدان أو انتهاك القواعد الخاصة بالحفاظ على المنقولات وغرف المحفوظات والوثائق".

واتهمت كاراكاس بوجوتا بعدم احترام التزامها الدولي بحماية القنصلية.

يذكر أن حكومة الرئيس نيكولاس مادورو قطعت علاقاتها مع كولومبيا بعد أن اعترفت بزعيم المعارضة خوان جوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا.

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