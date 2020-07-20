رئيس بيلاروسيا يعلن التغلب على إصابته بفيروس كورونا

قال اليوم الثلاثاء الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، الذي سيخوض الانتخابات الرئاسية الأسبوع المقبل، إنه تغلب على إصابته بفيروس كورونا الذي أصابه دون أعراض.

وتجاهل لوكاشينكو مرارا المخاوف بشأن الفيروس واختار عدم فرض إجراءات حجر صحي جماعي قائلا إن الضرر على الاقتصاد سيكون أسوأ من الفيروس نفسه.

وذكر لوكاشينكو في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "بيلتا" الحكومية: "تلتقون اليوم برجل تمكن من التغلب على فيروس كورونا وهو متماسك. توصل الأطباء إلى ذلك أمس. بدون أعراض".

ويرأس لوكاشينكو بيلاروسيا، الجمهورية السوفيتية السابقة التي تقع بين روسيا وبولندا الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، منذ ربع قرن، مع إتاحته مجالا محدودا للمعارضة.

ويسعى إلى الفوز بولاية سادسة على التوالي في انتخابات التاسع من أغسطس، وتم سجن اثنين من أقوى منافسيه وتم منعهما من التسجيل كمرشحين.