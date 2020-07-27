خدمة لتوصيل القهوة إلى المنازل بالدراجات في قطاع غزة

يخترق عامل التوصيل الشاب شوارع غزة المكتظة بالسيارات مسرعا بدراجته التي يمسك بمقودها بيد ويوازن صينية القهوة بكل حرفية باليد الأخرى، وتلك من بين الأفكار التي يقوم بها شباب غزة لإيجاد باب للرزق وسط معدلات الفقر والبطالة العاليين في القطاع المحاصر.



ونقلت "فرانس 24" عن شعبان حمودة خريج تجارة أعمال، أنه توصل لتلك الفكرة عن طريق اليوتيوب والتي كانت مربحة له.



ويستخدم شعبان تطبيق واتساب للتواصل مع زبائنه الذين يطلبون مشروباتهم من قهوة عربية والشاي واللاتيه لمنازلهم.



ويضيف شعبان الذي جعل خدمة التوصيل مجانية إنه اختار الدراجات كوسيلة للتوصيل للفت انتباه الأهالي وهو الأمر الذي نجح بالفعل منذ بدء تلك الخدمة مايو الماضي.



ويقول علي أبو جياب، أحد عمال التوصيل الـ4 لدى شعبان، إن ظروف الفقر لم تساعده في التقديم للجامعة لذلك فضل العمل كعامل توصيل فى الخدمة الجديدة لتحسين الوضع المادي.



ويضيف علي، إن ركوب الدراجة يعطي شعورا بالحرية ويوفر فرصة للرياضة والجميع يحبه.



ويقول سامح جودة أحد مالكي محلات العطور، إنه كان يطلب قهوة شعبان أسبوعيا ولكن نكهتها الجميلة جعلته يطلب القهوة يوميا، مضيفا أن الشباب الغزاوي يسعى بالأفكار المبتكرة للتأقلم مع الظروف الصعبة.



ويذكر أن معدلي البطالة والفقر بلغا في القطاع أعلى من 50% تحت وطأة الحصار الإسرائيلي وتزامنا مع الأزمة الاقتصادية بسبب وباء كورونا الذي أصاب نحو 70 شخصا في القطاع.



https://www.france24.com/en/20200727-gazans-get-first-taste-of-coffee-to-your-door