إصابات كورونا بفرنسا تتجاوز 183 ألفا بعد تسجيل 2551 حالة في مطلع الأسبوع

رجل يضع كمامة للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد بالحي المالي بالقرب من باريس يوم 11 مايو 2020. تصوير: جونسالو فوينتس - رويترز.

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بمرض كوفيد-19 في فرنسا بمتوسط يومي بلغ 850 حالة خلال الأيام الثلاثة الماضية في تراجع طفيف عن العدد الذي تجاوز الألف والذي نشر يومي الخميس والجمعة ولكن بزيادة إجمالية عن متوسط الإصابة اليومي منذ بداية يوليو تموز.

وقالت وزارة الصحة في بيان ”أحدث الاتجاهات ما زالت تظهر تدهورا تدريجيا“ في الوضع وحثت الجميع على استئناف ”بعض العادات الحميدة“ اللازمة لاحتواء الفيروس.

وجعلت فرنسا وضع الكمامات إجباريا في المتاجر والأماكن العامة المغلقة الأخرى منذ 20 يوليو تموز بسبب مخاوف من حدوث موجة ثانية من الجائحة. وبلغت حالات الإصابة المؤكدة 183079.

ويشير إحصاء لرويترز يشمل الحوادث المحتملة في دور المسنين إلى أن الرقم يزيد عن 215 ألف حالة.

ومنذ بداية الشهر ارتفع عدد حالات الإصابة الجديدة 677 يوميا في المتوسط مقابل 434 في يونيو حزيران و715 في مايو أيار و2582 في أبريل نيسان.

وارتفع عدد حالات الوفاة بواقع 17 حالة خلال الأيام الثلاثة الماضية إلى 30209 حالات في تباطؤ للزيادة مقارنة بنهاية الأسبوع الماضي.

وتراجع عدد الأشخاص الذين نقلوا للمستشفيات بسبب هذا المرض 65 حالة إلى 5655 وهو رقم أقل بنحو ست مرات عن الذروة التي وصلت إلى 32292 حالة في 14 أبريل نيسان.