4 دول تتفق على تعزيز التعاون لمكافحة كورونا وإحياء الاقتصاد

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اتفق مسئولون بارزون من باكستان والصين وأفغانستان ونيبال، اليوم الثلاثاء، على ضرورة تعزيز التعاون المشترك لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتعزيز إحياء الاقتصاد المتأثر بالجائحة العالمية.

ونقلت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية عن مسئولين في إسلام آباد أن ذلك جاء خلال اجتماع عُقد عبر شبكة الإنترنت برئاسة وزير الخارجية الصيني وانج ياي وبحضور وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي ونظيريهما الأفغاني بالإنابة محمد حنيف أتمر والنيبالي باراديب كمار.

وخلال الاجتماع، بحثت الدول الأربع سبل تعزيز التعاون لمكافحة فيروس كورونا وإحياء الاقتصاد.

وأكد وزير الخارجية الصيني استعداد بلاده لمواصلة العمل مع باكستان وأفغانستان ونيبال للتغلب على المشاكل وحماية صحة المواطنين واستئناف العمل والإنتاج وتعزيز سبل العيش للشعب.