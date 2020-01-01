المنطقة الأزهرية بشمال سيناء: انتظام امتحانات الثانوية للقسم العلمي دون شكوى

أكد مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء للعلوم الشرعية والعربية الشيخ محسن أبو القاسم، انتظام امتحانات الثانوية الأزهرية للقسم العلمي على مستوى جميع اللجان دون شكوى.

وقال أبو القاسم -في تصريح اليوم الثلاثاء- "إن الطلاب يؤدون اليوم امتحان مادة التوحيد"، مؤكدا استمرار أعمال التعقيم والتطهير لكافة اللجان وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة، كما يتم توفير الرعاية الطبية حرصا على صحة وسلامة جميع العاملين والملاحظين والطلاب.

وأضاف "أن جميع اللجان مؤمنة تأمينا كاملا، وأن كافة الخدمات متاحة من كهرباء ومياه وغيرها"، مشيرا إلى أن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بالنسبة للقسم الأدبي اختتمت السبت الماضي، منوها بأن غرفة عمليات المنطقة لم تواجه أية عقبات خلال آداء الامتحانات ولا توجد أية إصابة بفيروس كورونا بين الطلاب وأعضاء اللجنة حتى الآن.

يذكر أن عدد طلاب القسم العلمي 155 طالبا وطالبة موزعين على 8 لجان في كل من (العريش - بئر العبد - الشيخ زويد - وسط سيناء) وأنه سيتم استئناف الامتحانات بالنسبة لطلاب القسم العلمي الأسبوع المقبل عقب عطلة عيد الأضحى المبارك، والتي ستنتهي الخميس 6 أغسطس المقبل.