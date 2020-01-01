محافظ الغربية يتابع جاهزية المجازر استعدادا لعيد الأضحى

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الثلاثاء، موقع إنشاء مجزر شبشير الحصة "نصف الآلي" بمركز طنطا، لمتابعة الأعمال الإنشائية بالمشروع، حيث تم عرض رسم كروكي للمشروع لتوضيح المباني الموجودة بالمجزر.

وشدد محافظ الغربية، على استشاري المشروع بالالتزام بالمخطط الهندسي لإنشاء المجزر لضمان الجودة والالتزام بالمواصفات القياسية والأكواد المحددة، طبقاً للاشتراطات المحددة هندسيًا وقانونيًا، وتفادي أي معوقات مستقبلية بعد الإنشاء، كما أعطى تعليماته لوكيل وزارة الري بتحديد آخر ملكية للطريق المؤدي للمجزر والذي يزيد مساحة عرضه على 20 مترًا.

وأجرى زيارة مفاجئة لمجزر السنطة للاطمئنان على حسن سير العمل وتقديم الخدمات وانتظام عملية الذبح، استمع خلالها لشرح توضيحي لعمل المجزر من الدكتور حاتم كمال وكيل وزارة الطب البيطري بالغربية، بدءًا من دخول الحيوان المجزر وحتى خروجه كلحم صالح للاستخدام، وكذا شرح للطريقة التي تختم بها اللحوم.

وأوضح وكيل وزارة الطب البيطري، أن عملية الذبح بمجزر السنطة تتم تحت الإشراف البيطري الكامل، وأيضا المتابعة المستمرة؛ للتأكد من توافر اللحوم الطازجة الصالحة للاستخدام الآدمي وخلوها من أي مسببات مرضية، مشيرًا إلى أن المجزر يضم 42 جزارا، موضحًا أن رسوم الذبح به للجاموس والبقر الصغير 76.65 جنيه، وللكبير والجمال 77.65 جنيه، وللضأن 44.70 جنيه، والماعز 43.70 جنيه.

ورافق المحافظ في جولته كل من: وكيل وزارة الطب البيطري، ووكيل وزارة الري، ورئيس مركز ومدينة طنطا، ورئيس مركز ومدينة السنطة، والاستشاري الهندسي لمشروع مجزر حصة شبشير.