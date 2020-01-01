حالات الوفاة بفيروس كورونا في بنجلاديش تصل إلى 3000 حالة

قال مسؤول في بنجلاديش، اليوم الثلاثاء، إن عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا وصل إلى 3000 حالة.



وقالت نسيمة سلطانه المتحدثة باسم إدارة الصحة في البلاد، في مؤتمر صحفي عبر شبكة الإنترنت، إن حصيلة الوفيات بالفيروس ارتفعت عقب تسجيل 35 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأضافت أنه تم تسجيل 2960 حالة إصابة جديدة بالفيروس عقب إجراء اختبارات على 12714 عينة خلال هذه الفترة، ليرتفع بذلك عدد حالات الإصابة إلى 229 ألفا و185 حالة.



وتجري بنجلاديش، التي يبلغ تعداد سكانها 160 مليون نسمة، وتعد أحد أكثر الدول اكتظاظا بالسكان في العالم، اختبارات قليلة نسبيا بسبب عدم توافر الإمكانيات.



وقال مسؤولو الصحة إن 127 ألفا و414 شخصا تعافوا من الفيروس منذ أن سجلت بنجلايش أول حالات إصابة بالفيروس مطلع مارس الماضي.