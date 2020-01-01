تقرير: رونالدو قد يغيب عن مواجهة كالياري بالدوري الإيطالي

يميل ماوريسيو ساري، المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي لإراحة كريستيانو رونالدو في مواجهة كالياري في الدوري الإيطالي، وذلك بحسب ما أفادت به صحيفة «لاجازيتا ديلو سبورت» الإيطالية.

ويقابل فريق يوفنتوس نظيره كالياري في الجولة السابعة والثلاثين من منافسات الدوري الإيطالي الدرجة الأولى، غدا الأربعاء 29 يوليو الجاري والتي ستقام على ملعب «سردينيا أرينا».

قد يقرر «البيانكونيري» إراحة رونالدو مع اقتراب بطولة دوري أبطال أوروبا وذلك على الرغم من أن المنافسة تبدو على أشدها بين «صاروخ ماديرا» وتشيرو إيمبوبيلي، نجم فريق لاتسيو.

حتى الآن سجل إيموبيلي 34 هدفًا في الدوري الإيطالي فيما أحرز رونالدو 31، أخرها أمام سامبدوريا كما أهدر ركلة جزاء، من جانبها قالت «لاجازيتا ديلو سبورت» أن قائد منتخب البرتغال قد يبق في تورينو ولن يغادر إلى كالياري يوم الأربعاء.

وكان يوفنتوس قد حسم لقب الدوري الإيطالي الدرجة الأولى التاسع على التوالي والسادس والثلاثين تاريخيًا بعدما حقق الفوز على سامبدوريا بهدفين نظيفين، سجلهما كريستيانو رونالدو وفريدريكو بيرنارديسكي.

ويشار إلى أنه عقب انتهاء بطولة دوري أبطال أوروبا سوف يقابل ليون الفرنسي في إياب دور الـ 16 على ملعب «آليانز ستاديوم» في تورينو، وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين والتي أقيمت على عشب ملعب الأضواء بفرنسا فاز بها ليون وسجل الهدف الوحيد لوكاس توسارت في الدقيقة 31.

كريستيانو رونالدو صاحب الـ 35 عامًا شارك في 44 مباراة بكل المسابقات مع يوفنتوس وسجل 35 هدفًا وصنع 7 أخرين، في الدوري شارك في 32 مباراة وسجل 31 وصنع 6.