 إسرائيل تقرر إرسال المزيد من التعزيزات للمنطقة الشمالية - بوابة الشروق
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إسرائيل تقرر إرسال المزيد من التعزيزات للمنطقة الشمالية

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 28 يوليه 2020 - 6:02 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 يوليه 2020 - 6:02 م

أعلنت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، أنه تقرر إرسال المزيد من التعزيزات الأمنية للمنطقة الشمالية.

وكتب أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، على موقع تويتر: "بناء على تقييم الوضع في تقرر تعزيز القيادة الشمالية العسكرية بمنظومات نيران متطورة وتجميع معلومات وقوات خاصة".

يأتي القرار غداة إعلان إسرائيل إحباط محاولة تسلل عناصر من حزب الله في مزارع شبعا. ونفى حزب الله حدوث أي اشتباك من طرفه مع الجيش الإسرائيلي.

كان الجيش الإسرائيلي أعلن الخميس الماضي تعزيز قواته على الحدود الشمالية، بعد تهديدات من حزب الله بالرد على اغتيال إسرائيل لأحد قادته في سوريا مؤخرا.

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