تداول 4971 شاحنة وتفريغ 61 ألف طن قمح وفحم بميناء الإسكندرية

قال المتحدث باسم ميناء الإسكندرية رضا الغندور، إن الميناء شهد نشاطا في حركة العمل، اليوم الثلاثاء، حيث تواجد بالميناء 66 سفينة، ووصلته 15 سفينة، وغادرته 13 سفينة.

وبلغ عدد السفن العاملة على الأرصفة في الشحن والتفريغ 26 سفينة من بينهم سفن حاويات، وبضائع عامة، وصب سائل، ومواشي يجري تفريغهم وإنزالهم على الأرصفة المخصصة، كما يتواجد بالمخطاف الداخلي سفينتان على متنهما 61 ألف طن قمح وفحم جاري تفريغهم، وبالمخطاف الخارجي 20 سفينة، وتم دخول وخروج 4971 شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأضاف الغندور -في بيان- أن إدارة حركة البضائع سجلت وتابعت حركة الشحن والتفريغ، حيث يجري تفريغ بضائع واردة تزن 120 ألف طن، ويجري شحن بضائع صادرة تزن 22 ألف طن، وبلغ عدد الحاويات الصادرة 766 حاوية، بينما بلغ عدد الواردة 1498 حاوية.

ووجه الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية الإدارات المختصة باتخاذ كافة الإجراءات لتسهيل دخول وخروج وشحن وتفريغ الشاحنات والبضائع، وبذل أقصى جهد لزيادة معدلات الشحن والتفريغ، مشدداً على ضرورة الاستمرار في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.