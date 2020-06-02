 نتنياهو من مقر قيادة المنطقة الشمالية: لا أنصح أحدا باختبار جيشنا - بوابة الشروق
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نتنياهو من مقر قيادة المنطقة الشمالية: لا أنصح أحدا باختبار جيشنا

(د ب ا)
نشر في: الثلاثاء 28 يوليه 2020 - 4:24 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 يوليه 2020 - 4:24 م

عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، جلسة لتقييم الوضع في مقر قيادة المنطقة العسكرية الشمالية، بمشاركة كبار قادة الجيش.

 

وقال ننتنياهو خلال الجلسة: "كل ما يحدث حاليا هو نتيجة محاولة إيران ووكلائها في لبنان التموضع عسكريا في منطقتنا، وحسن نصرالله أمين حزب الله اللبناني، يخدم المصلحة الإيرانية على حساب الدولة اللبنانية".

 

وهدد نتنياهو حزب الله من تداعيات التصعيد، وقال: "لا انصح أحدا باختبار الجيش أو دولة إسرائيل".

 

وقال: "نواصل العمل من أجل إحباط التموضع العسكري الإيراني في منطقتنا، وسنقوم بكل ما يلزم من أجل الدفاع عن أنفسنا، وأنصح حزب الله بأخذ هذه الحقيقة البسيطة بعين الاعتبار، إسرائيل مستعدة لجميع السيناريوهات".

 

وكانت إسرائيل أعلنت أمس إحباط محاولة تسلل عناصر من حزب الله في مزارع شبعا، ونفى حزب الله حدوث أي اشتباك من طرفه مع الجيش الإسرائيلي، معتبرا أن الأمر محاولة من جانب إسرائيل لاختراع انتصارات وهمية كاذبة.

 

كان الجيش الإسرائيلي أعلن الخميس الماضي تعزيز قواته على الحدود الشمالية، بعد تهديدات من حزب الله بالرد على اغتيال إسرائيل لأحد قادته في سوريا مؤخرا.

 


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