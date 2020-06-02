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عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء الثلاثاء، مقطع فيديو يرصد لحظة انفجار مخازن للوقود في إقيم كرمانشاه بغرب إيران.

وأسفر الحريق عن اندلاع النيران في عدة شاحنات للوقود كانت موجودة بموقع الحادث.