 فيديو.. لحظة انفجار مخازن للوقود في إقليم كرمانشاه بإيران - بوابة الشروق
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فيديو.. لحظة انفجار مخازن للوقود في إقليم كرمانشاه بإيران

نور رشوان
نشر في: الثلاثاء 28 يوليه 2020 - 4:32 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 يوليه 2020 - 4:32 م

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء الثلاثاء، مقطع فيديو يرصد لحظة انفجار مخازن للوقود في إقيم كرمانشاه بغرب إيران.

وأسفر الحريق عن اندلاع النيران في عدة شاحنات للوقود كانت موجودة بموقع الحادث.


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