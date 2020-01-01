ألمانيا تسجل 633 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية يوم الثلاثاء أن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زادت 633 حالة ليصل الإجمالي إلى 206242.



وزاد عدد الوفيات أربع حالات إلى 9122، بحسب البيانات.



