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ألمانيا تسجل 633 إصابة جديدة بفيروس كورونا

برلين (رويترز)
نشر في: الثلاثاء 28 يوليه 2020 - 6:46 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 28 يوليه 2020 - 6:46 ص

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية يوم الثلاثاء أن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زادت 633 حالة ليصل الإجمالي إلى 206242.

وزاد عدد الوفيات أربع حالات إلى 9122، بحسب البيانات.


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