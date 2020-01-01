ألمانيا تسجل 633 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية يوم الثلاثاء أن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زادت 633 حالة ليصل الإجمالي إلى 206242.وزاد عدد الوفيات أربع حالات إلى 9122، بحسب البيانات.