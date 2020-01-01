قال إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة القوى العاملة، إن قانون العمل الجديد وضع في اعتباره تطبيق معايير العمل الدولية، التي نصت عليها منظمة العمل الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، مثل العمل في بيئة ملائمة، ومواعيد منتظمة والحصول على كافة الحقوق.

وأضاف "عبد العاطي"، خلال لقائه ببرنامج "أحلام مواطن"، الذي يقدمه الإعلامي هاني عبد الرحيم، والمذاع على قناة "المحور"، أن أهم بنود مشروع قانون العمل الجديد هي المحاكم العمالية المتخصصة، التي تشتمل على الإنجاز والعدالة وحماية العامل من الفصل، والمساعدة القضائية، والمساعدة القانونية للعامل، مايحافظ علي حق العامل في مواجهة رب العمل من الإهدار.

وشدد عبد العاطي، على أن مشروع قانون العمل الجديد نجح فى القضاء على فكرة الاستقالة التي كان يقوم العامل بالتوقيع عليها لحظة توقيع عقد العمل، كما وضع فلسفة جديدة لنظام الراحات والإجازات الممنوحة للعامل.

