برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية: وباء كورونا كشف انعدام المساواة بين البشر

ــ المديرة التنفيذية للبرنامج ميمونة شريف: 1.8 مليار شخص يعيشون فى مساكن غير مؤهلة.. والحكومات المحلية فى إفريقيا خسرت 60% من إيراداتها

عقدت منظمة الأمم المتحدة، أمس الأول، إحاطة إعلامية افتراضية عبر الإنترنت، حول موجز سياسات جديد بشأن فيروس كورونا المستجد «كوفيد ــ 19» والمدن، والتحديات التى يواجهها العالم حاليا على خلفية تفشى الوباء وتأثيره على تعميق أزمة عدم المساواة بين الأعراق المختلفة، فضلا عن مناقشة موضوعات متعلقة بأزمة الانبعاثات الملوثة التى تهدد البشرية فى الوقت الراهن.

وقالت ميمونة شريف، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية خلال الإحاطة الافتراضية التى استمرت على مدى ساعة كاملة وحضرتها «الشروق» عبر تقنية ويبيكس: إن الوباء كشف بشكل أكبر عن انعدام المساواة الهيكلية والتى تقسم الأشخاص بناء على الدخل والعرق والوضع المتعلق بالهجرة وجودة الهواء الذى يتنفسونه فى المجتمعات الحضارية وأمور كثيرة أخرى.

وأضافت أن فيروس كورونا أثر على الفئة الأضعف وهم غير القادرين على حماية أنفسهم أمام هذا الفيروس بسبب الأماكن التى يعيشون فيها، موضحة أنه على الرغم من أن البقاء فى المنزل والتباعد الاجتماعى وغسل اليدين يتم اعتبارهم إجراءات احترازية أساسية، إلا أن ما يقرب من 1.8 مليار شخص يعيشون فى مساكن غير مؤهلة ومزدحمة والبعض مشردين ولا يستطيعون الحصول على المياه النظيفة وهو ما يجعلهم معرضين بشدة للإصابة بفيروس كورونا.

وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أن موجز سياسات الأمين العام للأمم المتحدة حدد مجموعة من الخطوات الأساسية للتغلب على انعدام المساواة تمثلت فى توفير ملاجئ آمنة، وإحداث تغييرات جوهرية فى سياسة الاستثمار والمساكن الملائمة والمساكن العامة، وتعزيز قدرات الأطراف الفاعلة المحلية خاصة الحكومات المحلية، مشيرة إلى أن الوباء أظهر الدور المحورى الذى تقوم به الحكومات المحلية، ومشددة على وجود حاجة ملحة لتعاون قوى بين الحكومة الوطنية والمحلية والإقليمية.

وتابعت: «يجب على الحكومة الوطنية أن تضمن أن نظيراتها المحلية وموفرى الخدمات المحلية قادرون على الإبقاء على العمل قائما فى المدن فى الوقت الذى تشهد انخفاضا فى العوائد»، لافتة إلى أن الحكومات المحلية فى إفريقيا تواجه خسائر تقدر بنحو 60% من إيراداتها.

وتطرقت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية إلى جهود مصر فى التحول إلى استخدام السيارات التى تعمل بالكهرباء، ودورها فى تقليل الازدحام وانبعاثات وسائل النقل وتأثيرها على معدل التلوث، مشيرة إلى أن على الجميع تحمل مسئولية النظر إلى الطاقة النظيفة ووسائل النقل النظيفة.

وأشارت ميمونة إلى أن السلطات المصرية تنظر فى خيار الكهرباء بدلا من السولار، مشددة على أهمية الاستمرار فى ذلك، والعمل جنبا إلى جنب مع القطاع الخاص للبحث عن أفضل البدائل النظيفة.

بدوره، قال أكيم شتاينر، المدير التنفيذى للبرنامج الإنمائى التابع للأمم المتحدة: إن «انعدام المساواة عرض قدراتنا على احتواء الفيروس للخطر وخلق أيضا مزيدا من التوتر كما ولد حالة من اليأس الاقتصادى»، مشيرا أيضا إلى أهمية التركيز على الاستثمار فى بناء الاقتصاد الأخضر والذى يضمن بشكل كبير تقليل انعدام المساواة.

وشدد شتاينر على أهمية توفير اتصال رقمى على نطاق واسع فى المدن للحفاظ على التباعد الاجتماعى وأيضا لمن يريدون إدارة أعمالهم من المنزل فى حال لاحت لهم الفرصة.